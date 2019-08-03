Торопившийся водитель устроил ДТП в Улан-Удэ













Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля водитель, скрываясь от ДПС,

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля водитель, скрываясь от ДПС, врезался в две машины . Но всё же был задержан дорожными полицейскими.

Сегодня около часа дня в микрорайоне Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель машины «Тойота Аллион» при обгоне не убедился в безопасности и столкнулся в «Рено Флюенс». Об это «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.- Пассажир «Тойоты Аллион», водитель и два пассажира «Рено» после осмотра медиками были отпущены домой, - уточнили в Госавтоинспекции.Автомобили получили серьёзные механические повреждения.По словам очевидцев, из-за аварии в строну центра города образовался затор.