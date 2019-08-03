Торопившийся водитель устроил ДТП в Улан-Удэ

Три человека были осмотрены медиками
Сегодня около часа дня в микрорайоне Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель машины «Тойота Аллион» при обгоне не убедился в безопасности и столкнулся в «Рено Флюенс». Об это «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
- Пассажир «Тойоты Аллион», водитель и два пассажира «Рено» после осмотра медиками были отпущены домой, - уточнили в Госавтоинспекции.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
По словам очевидцев, из-за аварии в строну центра города образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля водитель, скрываясь от ДПС, врезался в две машины
. Но всё же был задержан дорожными полицейскими.
Три человека были осмотрены медиками
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