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В Бурятии у садовода изъяли более трёх тысяч кустов мака

В Бурятии у садовода изъяли более трёх тысяч кустов мака
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по РБ
Все культивируемые растения оказались наркосодержащими

В Бурятии сотрудники управления наркоконтроля МВД выявили факт незаконного культивирования наркосодержащего мака в СНТ «Восход» Заиграевского района. В огороде 52-летнего местного жителя полицейские обнаружили 3140 кустов растения. Также около одной из построек правоохранителями была изъята растительная масса с запахом растворителя, из которой, по словам хозяина дома, он планировал изготовить наркотическое средство.

Злоумышленник не стал отрицать факт употребления запрещённого вещества и признался, что является потребителем наркотиков опийной группы. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Так, в 2005 году мужчина был осужден за сбыт наркотических средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
наркоконтроль наркотики Заиграевский район Бурятия
 
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