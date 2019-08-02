В Иркутской области участковый и спасатели спасли травмированного туриста



Накануне в Иркутской области в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины. Она сообщила полицейским, что группа туристов отправилась в лес в район Ольхинского плато, однако в оговорённое время не вернулась и не выходит на связь.



Участковый уполномоченный лейтенант полиции Алексей Максименко, отлично знающий тайгу в указанном районе, объединившись с отрядом спасателей, отправился к предполагаемому месту нахождения туристов.



Ситуацию усугубила непогода и непростая паводковая обстановка – из-за проливных дождей в этой местности поднялся уровень реки Олха, размыло подъездные дороги. Пройдя около 8 километров пешком, мужчины обнаружили трёх туристов, у одного из которых была повреждена нога. Как пояснили поисковому отряду молодые люди, они намеренно задержались в лесу вместе с 58-летним ангарчанином, транспортировать которого через разлившийся поток воды не представлялось возможным.



Соорудив из ствола дерева и верёвки переправу, поисковики помогли туристам преодолеть водную преграду и добраться до города, после чего эвакуированный турист поблагодарил своих спасителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

