В Иркутске потерпевшая просила отпустить организатора поножовщины



В Иркутске суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Мужчина, будучи в состоянии опьянения, устроил ссору со своей сожительницей. У него возник преступный умысел и он, действуя осознанно и умышленно, взял на полу в кухне квартиры хозяйственно-бытовой нож. Вооружившись ножом, он хаотично нанёс стоящей напротив него сожительнице множество ударов по телу, рукам и ногам. Мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения.



В судебном заседании потерпевшая очень просила суд не лишать любимого сожителя свободы, пояснив, что у них «любовь», и она его давно уже простила, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

