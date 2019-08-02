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Братский безработный «перепутал» сахар с наркотиками

Братский безработный «перепутал» сахар с наркотиками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За это он получил 11 лет строгого режима

В городе Братске Иркутской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно сбыл наркотическое средство «скорость» в значительном размере.

4 сентября прошлого года мужчина сбыл наркотическое средство, известное как «скорость», среди лиц, имеющих наркотическую зависимость. Он продал наркотики массой 0,2800 грамма, что является значительным размером. Тем не менее мужчина утверждал, что продавал обычный сахар, а не наркотики.

Осуждённый официально ничем не занят, не имеет регулярного дохода, ранее судим за разбой, по месту отбывания предыдущего наказания характеризуется отрицательно.

Подобное преступление относится к категории особо тяжких и представляет высокую социальную опасность. Суд назначил сбытчику наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Братского городского суда.
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