В Иркутской области столкнулись два водителя без прав





Вчера вечером в посёлке Новочунка Иркутской области произошло ДТП. Как установили полицейские, 38-летний водитель «ВАЗа» столкнулся с мотоциклистом. В результате случившегося водителю байка, 17-летнему подростку, понадобилась помощь медиков. Также в момент ДТП он был без мотошлема и защитной экипировки.



Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля находился за рулём пьяным. Вдобавок он с февраля 2019 года был лишён права управления.



- Мужчина привлечён к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишённым права управления транспортными средствами». Подросток также был привлечён к административной ответственности за управление незарегистрированным мотоциклом без водительских прав и страховки, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

