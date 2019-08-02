В Забайкалье пресекли провоз телефонов на территорию колонии

Кроме телефонов, в хлеб были спрятаны сим-карта и карта памяти
Сотрудники исправительной колонии №5 в Забайкальском крае предотвратили попытку доставки запрещённых предметов. При досмотре автомобиля на контрольной площадке в хлебе были спрятаны 5 сотовых телефонов, одна сим-карта и одна карта памяти.
По данному факту назначена и проводится проверка.
- В соответствии со статьёй 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания, – сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Жертва пьяного сожителя заявила, что у них «любовь»
За это он получил 11 лет строгого режима
Помимо этого, мотоцикл был незарегистрирован, а автомобилист – пьяным
Кроме телефонов, в хлеб были спрятаны сим-карта и карта памяти
Пожар произошёл сегодня днём
Кражу он совершил из-за возникшего между ними конфликта
Он планировал освободить участок земли под производство
Также в ходе погони он выехал на «встречку». ВИДЕО
Его обвиняют в покушении на убийство
От полученных травм она скончалась на месте
Прокуратура Ольхона посчитала его опасным для посетителей и экосистемы озера
Ухоженные грядки обнаружили в теплице и надворных постройках
Один из злоумышленников был задержан
Он воспользовался алкогольным опьянением потерпевшего
Площадь возгораний составила 579 гектаров