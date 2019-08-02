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В Забайкалье пресекли провоз телефонов на территорию колонии

В Забайкалье пресекли провоз телефонов на территорию колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кроме телефонов, в хлеб были спрятаны сим-карта и карта памяти
 
Сотрудники исправительной колонии №5 в Забайкальском крае предотвратили попытку доставки запрещённых предметов. При досмотре автомобиля на контрольной площадке в хлебе были спрятаны 5 сотовых телефонов, одна сим-карта и одна карта памяти.

По данному факту назначена и проводится проверка.

- В соответствии со статьёй 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания, – сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю. 
УФСИН колония Забайкальский край
 
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