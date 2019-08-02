В Забайкалье золотодобытчик незаконно вырубил лес на 4 миллиона рублей





В середине июля в полицию Забайкальского края поступило сообщение от начальника Могочинского лесничества о незаконной рубке более двух тысяч деревьев породы берёза и лиственница в 15 километрах от поселка Кислый Ключ, сообщает пресс-служба УМВД по региону.



Как выяснилось, к рубке причастен генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося добычей золота. Чтобы освободить площадку под производство, директор приказал вырубить деревья на участке местности, который относится к особо защищённым и не подлежит вырубке. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 3 961 680 рублей.



В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

