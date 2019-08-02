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В Бурятии водитель, скрываясь от ДПС, столкнулся с двумя машинами

В Бурятии водитель, скрываясь от ДПС, столкнулся с двумя машинами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в ходе погони он выехал на «встречку». ВИДЕО

29 июля в селе Нижний Саянтуй экипаж ДПС обратил внимание на водителя машины «Тойота Камри Проминент». Требование автоинспекторов об остановке мужчина проигнорировал и начал скрываться, столкнувшись при этом с «Тойотой Марк 2». Следуя на большой скорости со стороны Тарбагатайского района в направлении Улан-Удэ на участке дороги с тросовыми ограждениями он выехал на встречную полосу. В районе 105 квартала нарушитель столкнулся с впереди идущим автомобилем «Тойота Дюна» и был задержан сотрудниками ГИБДД.

За рулем легковушки оказался 26-летний житель Тарбагатайского района.

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29 июля в с. Нижний Саянтуй экипаж ДПС ГИБДД обратил внимание на водителя автомашины «Тойота Камри Проминант», который при виде полицейских стал нервничать. Требование автоинспекторов об остановке мужчина проигнорировал и начал скрываться, совершив при этом столкновение с автомашиной «Тойота Марк 2». Следуя на большой скорости со стороны Тарбагатайского района в направлении г. Улан-Удэ на участке дороги с тросовыми ограждениями он выехал на встречную полосу и подверг опасности других участников дорожного движения. В районе 105 квартала нарушитель совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Дюна» и был задержан сотрудниками ГИБДД. За рулем транспортного средства оказался 26-летний житель Тарбагатайского района. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина хорошо известен полицейским, потому что неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Ранее нарушитель уже совершал ДТП и скрывался с места происшествия. Не имея права управления транспортным средством, за последние 7 лет он 5 раз задерживался сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем с признаками опьянения. В октябре прошлого года мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ. Решением суда ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. На этот раз мужчина вновь отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В настоящий момент злостный нарушитель находится в изоляторе временного содержания. За оставление места ДТП по ст. 12.27 КРФ об АП судом назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток. Также в отношении злостного нарушителя составлены административные материалы по ст. 12.7 ч. 1 – штраф 5000 рублей, ст. 12.15 ч. 4 – штраф 5000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. #гибдд03 #дтп03 #опасноевождение #нарушительзадержан #соблюдайтепдд

Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03)



- В ходе разбирательств было установлено, что мужчина хорошо известен полицейским, потому что неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Ранее нарушитель уже совершал ДТП и скрывался с места происшествия. Не имея права управления ТС, за последние 7 лет он 5 раз задерживался сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем с признаками опьянения. В октябре прошлого года мужчина был привлечён к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ. Решением суда ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На этот раз мужчина вновь отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В настоящий момент злостный нарушитель находится в изоляторе временного содержания.

- За оставление места ДТП по ст. 12.27 КРФ об АП судом назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток. Также в отношении злостного нарушителя составлены административные материалы по ст. 12.7 ч. 1 – штраф 5000 рублей, ст. 12.15 ч. 4 – штраф 5000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, - заключили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП
 
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