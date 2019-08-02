В Бурятии водитель, скрываясь от ДПС, столкнулся с двумя машинами

29 июля в селе Нижний Саянтуй экипаж ДПС обратил внимание на водителя машины «Тойота Камри Проминент». Требование автоинспекторов об остановке мужчина проигнорировал и начал скрываться, столкнувшись при этом с «Тойотой Марк 2». Следуя на большой скорости со стороны Тарбагатайского района в направлении Улан-Удэ на участке дороги с тросовыми ограждениями он выехал на встречную полосу. В районе 105 квартала нарушитель столкнулся с впереди идущим автомобилем «Тойота Дюна» и был задержан сотрудниками ГИБДД.За рулем легковушки оказался 26-летний житель Тарбагатайского района.- В ходе разбирательств было установлено, что мужчина хорошо известен полицейским, потому что неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Ранее нарушитель уже совершал ДТП и скрывался с места происшествия. Не имея права управления ТС, за последние 7 лет он 5 раз задерживался сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем с признаками опьянения. В октябре прошлого года мужчина был привлечён к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ. Решением суда ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.На этот раз мужчина вновь отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В настоящий момент злостный нарушитель находится в изоляторе временного содержания.- За оставление места ДТП по ст. 12.27 КРФ об АП судом назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток. Также в отношении злостного нарушителя составлены административные материалы по ст. 12.7 ч. 1 – штраф 5000 рублей, ст. 12.15 ч. 4 – штраф 5000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, - заключили в УГИБДД по Бурятии.