В Иркутской области грузовой поезд сбил девушку

Вечером 31 июля на перегоне станции «Лена-Якурим»» Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд сбил 26-летнюю девушку, жительницу города Усть-Кута Иркутской области. Машинист поезда применил экстренное торможение. Однако несчастный случай предотвратить не удалось, и в результате полученных травм девушка погибла на месте. Сейчас следователи начали доследственную проверку по факту смерти. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читают сейчас