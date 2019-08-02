На Байкале снесут гостиничный комплекс

Прокуратура Ольхона посчитала его опасным для посетителей и экосистемы озера
В Иркутской области сотрудники природоохранной прокуратуры установили факт предоставления гостиничных услуг туристам на базе «Байкалов Острог» при наличии решения суда о сносе всех зданий и строений. Действия владельцев гостиничного комплекса по размещению туристов при наличии решения суда создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Помимо этого, эксплуатация объекта наносит существенный вред уникальной экосистеме озера Байкал.
В связи с этим, Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании прекратить использовать комплекс в установленный судом срок для его сноса.
- Определением Ольхонского районного суда 23 июля приняты обеспечительные меры в виде запрета кому-либо использовать (эксплуатировать) гостиничный комплекс «Байкалов Острог» и реализовывать туристические и гостиничные продукты. На основании возбуждённого исполнительного производства судебными приставами-исполнителями будут производиться принудительные исполнительные действия по освобождению помещений гостиничного комплекса «Байкалов Острог», – сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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