Один из злоумышленников был задержан
Сегодня ночью в Улан-Удэ был задержан подозреваемый в избиении мужчины. Также злоумышленник отобрал у горожанина телефон.
Кнопка тревожной сигнализации сработала на АЗС по улице Дорожной около часу ночи. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны работница заправки сообщила, что к ним обратился избитый мужчина и попросил вызвать полицию. И за ним на территорию АЗС хотели забежать 2 парней, но заправщица нажала переносную кнопку тревожной сигнализации.
- Получив подробные приметы злоумышленников с описанием внешности и одежды, – в частности, один был на велосипеде, – росгвардейцы приступили к отработке территории. При подъезде к следующей остановке группа задержания заметила драку возле машин. Завидев служебный автомобиль, один из дерущихся начал убегать. Вторым оказался тот самый избитый мужчина, который решил самостоятельно вернуть похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Догнав убегающего, росгвардейцы задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Жителя Улан-Удэ избили и отобрали у него телефон
Происшествия, Фото:
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