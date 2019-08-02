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Жителя Улан-Удэ избили и отобрали у него телефон

Жителя Улан-Удэ избили и отобрали у него телефон
Происшествия,  Фото:пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии
Один из злоумышленников был задержан

Сегодня ночью в Улан-Удэ был задержан подозреваемый в избиении мужчины. Также злоумышленник отобрал у горожанина телефон.

Кнопка тревожной сигнализации сработала на АЗС по улице Дорожной около часу ночи. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны работница заправки сообщила, что к ним обратился избитый мужчина и попросил вызвать полицию. И за ним на территорию АЗС хотели забежать 2 парней, но заправщица нажала переносную кнопку тревожной сигнализации.

- Получив подробные приметы злоумышленников с описанием внешности и одежды, – в частности, один был на велосипеде, – росгвардейцы приступили к отработке территории. При подъезде к следующей остановке группа задержания заметила драку возле машин. Завидев служебный автомобиль, один из дерущихся начал убегать. Вторым оказался тот самый избитый мужчина, который решил самостоятельно вернуть похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Догнав убегающего, росгвардейцы задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


избиение
 
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