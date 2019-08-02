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Забайкальский житель украл банковскую карту у самарского гостя

Забайкальский житель украл банковскую карту у самарского гостя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он воспользовался алкогольным опьянением потерпевшего

В полицию по Борзинскому району Забайкальского края обратился 20-летний житель Самарской области. Он рассказал оперативникам, что у него украли банковскую карту, с которой позже сняли около 39 тысяч рублей.

В результате расследования установлено, что в день совершения кражи молодой человек, снимал деньги из банкомата на вокзале, затем положил карту в карман куртки, а позже её не обнаружил.

Полицейские установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался 19-летний местный житель. В момент совершения кражи потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник воспользовался этим. Он тайно похитил карту. Украденные деньги молодой человек успел потратить на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За это преступление законодательством предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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