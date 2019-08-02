В Бурятии тушили пять лесных пожаров





За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах на площади 579 га.



- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, тушение ведётся вручную. За сутки на тушении лесных пожаров работало 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, – сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



На территории Бурятии в зоне контроля под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 26 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах на площади 46 822 га. Пожары возникли в результате сухих гроз, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Все лесные пожары в Бурятии действуют в северных районах, в условиях крутых горных склонов, каменистых россыпей. В Северо-Байкальском, Муйском, Баунтовском, Курумканском районах установился четвёртый класс пожарной опасности – устойчивая сухая погода без осадков и со среднедневными температурами выше +30 градусов.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

