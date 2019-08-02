Забайкалец приехал в Читу для кражи





В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение о краже из частного дома. Оперативники установили, что злоумышленник совершил кражу с помощью отжатия окна, через которое он проник в дом и похитил 22 тысячи рублей и сотовый телефон.



В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил оставленные на месте следы предполагаемого злоумышленника. В ходе дальнейшего следствия, личность подозреваемого была установлена. Им оказался 23-летний житель Краснокаменска Забайкальского края. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. На допросе он дал признательные показания.



В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению иных имущественных преступлений и принимают меры к изъятию похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

