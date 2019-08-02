В Забайкалье командир взвода получил условный срок за избиение подчинённого



Командир взвода комендантской роты был недоволен ненадлежащим исполнением поставленной задачи подчинённым - солдатом. Будучи начальником по воинскому званию и служебному положению в отношении солдата, то есть должностным лицом, он превысил свои должностные полномочия.



Командир нанёс потерпевшему несколько ударов ладонями по лицу, удар кулаком в нос, в левый глаз, ударил коленом в голову и локтем по левой лопатке. Он избивал подчинённого в помещении дежурного роты, там также присутствовал один военнослужащий.



У солдата обнаружили кровоподтёки около глаза, в области верхней губы, лобной области, в области правого плеча, грудной клетки, лопатки и ссадину в левой височной области.



Командир признал свою вину, раскаялся, однако от дачи показаний отказался.



Военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также суд лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с руководством подчинёнными сроком на 2 года. Об этом сообщила пресс-служба Борзинского гарнизонного военного суда.

