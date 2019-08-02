В Иркутске работница аэропорта украла рюкзак с деньгами



В полицию поступило заявление от иркутянина о том, что в зале ожидания международного аэропорта Иркутска он забыл свой рюкзак, в котором находились личные вещи, портативная колонка и средства - около 30 000 рублей.



Полицейские опросили всех причастных лиц и просмотрели записи с видеокамер. По «горячим следам» они задержали подозреваемую, ей оказалась работница аэропорта, которая призналась, что украла рюкзак.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



