В Иркутске работница аэропорта украла рюкзак с деньгами

Её нашли по записям видеокамер
В полицию поступило заявление от иркутянина о том, что в зале ожидания международного аэропорта Иркутска он забыл свой рюкзак, в котором находились личные вещи, портативная колонка и средства - около 30 000 рублей.
Полицейские опросили всех причастных лиц и просмотрели записи с видеокамер. По «горячим следам» они задержали подозреваемую, ей оказалась работница аэропорта, которая призналась, что украла рюкзак.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Мужчина собрал наркотическое средство в поле
Он пытался скрыться от сотрудников ДПС. ВИДЕО
Сейчас полиция выясняет детали произошедшего
Он приехал из села на лечение
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте
За причинённые травмы водитель заплатил компенсацию морального вреда
Он ударил парня по лицу, отчего тот упал, и выхватил из рук смартфон
Причиной послужила соседская ссора
Жителям прибрежной зоны придётся ездить по объездному пути
Она нашла телефон на улице
Владелец не запер двери машины
Рейсовый автобус выехал на полосу встречного движения
Они обокрали пустующий магазин
Женщина, увидев на кассе магазина чужой смартфон, забрала его с собой
Виновник аварии скрылся с места ДТП