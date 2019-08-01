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В центре Улан-Удэ задержали пьяного водителя

В центре Улан-Удэ задержали пьяного водителя
Происшествия, 
Он пытался скрыться от сотрудников ДПС. ВИДЕО

Сегодня ночью сотрудники ДПС по сообщению бдительных граждан задержали пьяного водителя.

Экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Корона» на улице Балтахинова в районе Центрального рынка. На требования автоинспекторов водитель не отреагировал и попытался скрыться, нарушая ПДД. На улице Профсоюзной удалось заблокировать автомобиль нарушителя, мужчина стал убегать, но был задержан.

- За рулём машины находился 31-летний горожанин с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 0,73 мг/л. В ходе разбирательств установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишён права управления ТС сроком на 36 месяцев, который истёк неделю назад, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 



Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.

Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным улан-удэнцам, по своевременному сообщению которых удалось задержать нарушителя.  
задержание водители
 
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