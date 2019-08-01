В центре Улан-Удэ задержали пьяного водителя









Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.



Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным улан-удэнцам, по своевременному сообщению которых удалось задержать нарушителя.



Сегодня ночью сотрудники ДПС по сообщению бдительных граждан задержали пьяного водителя.Экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Корона» на улице Балтахинова в районе Центрального рынка. На требования автоинспекторов водитель не отреагировал и попытался скрыться, нарушая ПДД. На улице Профсоюзной удалось заблокировать автомобиль нарушителя, мужчина стал убегать, но был задержан.- За рулём машины находился 31-летний горожанин с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 0,73 мг/л. В ходе разбирательств установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишён права управления ТС сроком на 36 месяцев, который истёк неделю назад, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.