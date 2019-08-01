В Иркутске у мужчины украли 65 тысяч

Он приехал из села на лечение
В полицию обратился 46-летний житель посёлка Старый Алмазай Нижнеудинского района Иркутской области с заявлением о том, что 19 июля неизвестный похитил с его банковской карты денежные средства.
Выяснилось, что мужчина, находясь на лечении в медицинском учреждении Иркутска, дал свой телефон новому знакомому. Воспользовавшись случаем, знакомый установил онлайн приложение, с помощью которого перевёл его деньги на счёт своего друга. Затем он удалил приложение.
Подозреваемого задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний иркутянин.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас полиция выясняет детали произошедшего
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