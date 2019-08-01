Жительница Бурятии перевела себе деньги с чужого телефона

Она нашла телефон на улице



Вечером 16 июля в полицию в Джидинском районе обратился 40-летний житель села Петропавловка. Он сообщил, что с его банковского счёта произошло незаконное списание пяти тысяч. При этом мужчина уточнил, что ранее потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга «мобильный банк».



Позже была задержана подозреваемая – 37-летняя местная жительница.



Ранее она не судима.



Женщина призналась, что нашла мобильный около торгового центра и с помощью электронного сервиса перевела деньги себе. Телефон же, боясь быть уличённой, она затем уничтожила.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

