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Жительница Бурятии перевела себе деньги с чужого телефона

Жительница Бурятии перевела себе деньги с чужого телефона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она нашла телефон на улице

Вечером 16 июля в полицию в Джидинском районе обратился 40-летний житель села Петропавловка. Он сообщил, что с его банковского счёта произошло незаконное списание пяти тысяч. При этом мужчина уточнил, что ранее потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга «мобильный банк».

Позже была задержана подозреваемая – 37-летняя местная жительница.

Ранее она не судима.

Женщина призналась, что нашла мобильный около торгового центра и с помощью электронного сервиса перевела деньги себе. Телефон же, боясь быть уличённой, она затем уничтожила.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
уголовное дело
 
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