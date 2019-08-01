Она нашла телефон на улице
Вечером 16 июля в полицию в Джидинском районе обратился 40-летний житель села Петропавловка. Он сообщил, что с его банковского счёта произошло незаконное списание пяти тысяч. При этом мужчина уточнил, что ранее потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга «мобильный банк».
Позже была задержана подозреваемая – 37-летняя местная жительница.
Ранее она не судима.
Женщина призналась, что нашла мобильный около торгового центра и с помощью электронного сервиса перевела деньги себе. Телефон же, боясь быть уличённой, она затем уничтожила.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии перевела себе деньги с чужого телефона
Происшествия, Фото:
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