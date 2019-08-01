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В Бурятии безработный угнал машину

В Бурятии безработный угнал машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелец не запер двери машины

Вечером 30 июля в отделение полиции посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района поступило заявление от 44-летнего жителя о том, что неизвестный угнал его автомобиль. Иномарку мужчина оставил припаркованной у дома приятеля, у которого распивал спиртное. При этом он не запер двери машины.

Обнаружили угнанную иномарку на соседней улице, а позже – задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 36-летний житель посёлка.

- Подозреваемый, осуждённый за наркопреступление и приговорённый к 280 часам обязательных работ, вновь совершил преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.  
угон
 
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