В Бурятии безработный угнал машину

Владелец не запер двери машины



Вечером 30 июля в отделение полиции посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района поступило заявление от 44-летнего жителя о том, что неизвестный угнал его автомобиль. Иномарку мужчина оставил припаркованной у дома приятеля, у которого распивал спиртное. При этом он не запер двери машины.



Обнаружили угнанную иномарку на соседней улице, а позже – задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 36-летний житель посёлка.



- Подозреваемый, осуждённый за наркопреступление и приговорённый к 280 часам обязательных работ, вновь совершил преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.

