Жители Кемерова обворовывали улан-удэнцев

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Они крали барсетки из автомобилей



В Бурятии осудят трёх участников организованной группы, занимавшихся кражами денег, банковских карт, барсеток и сумок из автомобилей, припаркованных на неохраняемых площадках в Улан-Удэ.



ОПГ организовали двое жителей города Кемерово, которые для преступлений приобрели специальное техническое устройство, способное улавливать радиоволны и отключать автосигнализации. Злоумышленники дважды в 2018 году приезжали в Улан-Удэ, где совершили 5 краж и 10 покушений на кражи имущества из машин.



Злоумышленников задержали сотрудники республиканского министерства внутренних дел.



- Каждому их соучастников инкриминируется совершение от 11 до 13 покушений и оконченных преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной группой». Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Уголовное дело 30 июля 2019 года направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд.