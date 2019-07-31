Беременная улан-удэнка украла одежду из магазина



Ущерб составил 5590 рублей.



На суде злоумышленница отрицала вину до последнего, утверждая, что на видеозаписи - просто похожая на неё беременная женщина и ребёнок, похожий на её сына. Она добавила, что целый день была тогда дома: отмечала день рождения.



Пришедшие в суд родной брат девушки и подруга подтвердили, что она дома с детьми отмечала праздник. Однако вторая подруга, находившаяся с ней в магазине в тот день, изобличила её.



- Гражданка была признана виновной в краже. Суд учёл её молодой возраст и троих малолетних детей на иждивении и назначил штраф в размере 5000 рублей, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Бато Саранов.



Также с девушки взыщут процессуальные издержки в размере 10 800 рублей.







В столице Бурятии осудили 23-летнюю горожанку. В августе 2018 года она, будучи на поздних сроках беременности, пришла с подругой и маленьким сыном в магазин, располагающийся в одном из торговых центров, украла оттуда платье, куртку, жакет и скрылась. По магазину девушка специально передвигалась в надвинутой на глаза кепке и не поднимала головы, чтобы камеры наблюдения не могли чётко зафиксировать её лицо.