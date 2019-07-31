В Бурятии алиментщик получил 7 месяцев исправительных работ





В марте 2010 года у жителя Джидинского района Бурятии родился сын, но через некоторое время мужчина покинул семью. Суд обязал его ежемесячно выплачивать алименты ребёнку. Будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату алиментов, с сентября 2018 по январь 2019 года он продолжал уклоняться от их уплаты.



Приговором Джидинского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из его заработной платы, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Однако осуждённый и его защитник не согласились с приговором, утверждая, что назначенное наказание чрезмерно суровое.



Учитывая доводы апелляционной жалобы, данные о личности мужчины, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, Верховный суд пришёл к выводу о том, что приговор постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

