В Бурятии супруги пытались ограбить нежилую квартиру

Совершению преступления помешала бдительная соседка



В Бурятии мужчина со своей супругой решили ограбить квартиру, в которой никто не жил. Когда супруги вскрывали дверь, их увидела соседка, через дверной глазок. Об этом она сообщила собственникам. Благодаря бдительности женщины, воров удалось задержать с поличным.



Баргузинский районный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его супругу – к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев с возложением обязанностей.



Осуждённый с таким приговором не согласился. Также он заявил, что судом его действия квалифицированы неверно, поскольку проникновения в жилище и предварительного сговора на совершение кражи не было.



- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда о квалификации действий осуждённых и назначении мужчине наказания в виде реального срока лишения свободы, приговор оставлен без изменения, – сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

