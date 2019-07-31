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В Бурятии супруги пытались ограбить нежилую квартиру

В Бурятии супруги пытались ограбить нежилую квартиру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Совершению преступления помешала бдительная соседка

В Бурятии мужчина со своей супругой решили ограбить квартиру, в которой никто не жил. Когда супруги вскрывали дверь, их увидела соседка, через дверной глазок. Об этом она сообщила собственникам. Благодаря бдительности женщины, воров удалось задержать с поличным.

Баргузинский районный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его супругу – к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев с возложением обязанностей.

Осуждённый с таким приговором не согласился. Также он заявил, что судом его действия квалифицированы неверно, поскольку проникновения в жилище и предварительного сговора на совершение кражи не было.

- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда о квалификации действий осуждённых и назначении мужчине наказания в виде реального срока лишения свободы, приговор оставлен без изменения, – сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
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