Злоумышленница подобрала выпавший телефон женщины
У 62-летней улан-удэнки, ехавшей в автобусе в посёлок Аршан Тункинского района Бурятии, злоумышленник украл телефон. Пропажу она обнаружила только тогда, когда приехала на курорт. О преступление женщина рассказала полицейским.
В результате расследования, стражи порядка установили причастность к краже четырнадцатилетней попутчицы потерпевшей. Известно, что она похитила телефон во время остановки у придорожного кафе: мобильный выпал из сумки женщины.
Подозреваемая проживает в Закаменске в семье, состоящей на профилактическом учёте.
По признакам преступления возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрала 14-летняя попутчица
Происшествия, Фото:
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