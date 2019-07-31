Улан-удэнку обокрала 14-летняя попутчица

Злоумышленница подобрала выпавший телефон женщины



У 62-летней улан-удэнки, ехавшей в автобусе в посёлок Аршан Тункинского района Бурятии, злоумышленник украл телефон. Пропажу она обнаружила только тогда, когда приехала на курорт. О преступление женщина рассказала полицейским.



В результате расследования, стражи порядка установили причастность к краже четырнадцатилетней попутчицы потерпевшей. Известно, что она похитила телефон во время остановки у придорожного кафе: мобильный выпал из сумки женщины.



Подозреваемая проживает в Закаменске в семье, состоящей на профилактическом учёте.



По признакам преступления возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

