У читинца «призом» в квесте оказалась закладка наркотиков

Послание, полученное через соцсеть, привело его на скамью подсудимых



В одну из летних ночей экипаж полиции патрулировал территорию Железнодорожного района Читы. Полицейские обратили внимание на молодого человека, который вдруг стал от них убегать. Стражи порядка решили догнать парня, который в их присутствии выбросил пакетик из кармана своих брюк. Пакетик изъяли и провели экспертизу содержимого. В пакете находились наркотики в крупном размере.



В ходе допроса читинец пояснил, что однажды он сидел в социальной сети «Телеграм» и совершенно случайно увидел объявление о том, что ему «выпал приз». Чтобы получить его, надо было найти место, координаты которого были указаны, затем найти дерево, под которым его будет ждать «приз».



Молодой человек принял условия предложенной ему игры, на такси приехал в лес, правильно определил место и нашёл заветный подарок – пакетик с содержимым, похожим на табак. Он сразу понял, что это наркотики, положил пакетик в карман своих брюк, на такси вернулся в город и пошёл домой.



«Квест», успешно пройденный парнем, следователь квалифицировал по статье «незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере». Обвиняемый полностью признал свою вину и оказал содействие в расследовании дела.



- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района Читы.

