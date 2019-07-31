Больше всего случаев укуса зафиксировано в Кабанском районе
На территории Бурятии продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом предупреждает пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии.
Всего с начала года против клещевого энцефалита привились 52628 человек. На 29 июля в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2968 человек, в том числе 831 ребёнок, что на 21% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года. Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество зарегистрировано в Кабанском – 792 случая, в Тункинском – 181, Прибайкальском районах – 170, окрестностях Улан-Удэ – 761. Более 13% пострадавших получили укусы на собственных приусадебных участках.
В течение всего сезона активности клещей специалистами проводится учёт численности и заражённости клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (30,9% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,4%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,6%).
В Бурятии клещи покусали почти 3 тысячи человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Преступная группировка угоняла иномарки, после чего требовала у их владельцев выкуп
Он также избивал свою жену и ограбил три квартиры
Из них четыре произошли в районах республики
Причиной разрушения послужило размытие основания водой
За вынужденное увольнение бывший директор взыскал 146 тысяч рублей
В настоящий момент наблюдается спад уровня воды
Только от одной незаконной порубки ущерб составил более 2 миллионов рублей
Злоумышленницей оказалась 20-летняя девушка, ранее неоднократно судимая
Возбуждены уголовные дела
За это она получила год лишения свободы
В магазине продавалась контрафактная одежда с их товарными знаками
Среди них есть ДТП с пострадавшими
Среди них есть погибший
Он госпитализирован в больницу
Происшествия, 30.07.2019
Злоупотребив доверием детей, опекун похитил деньги с их расчётных счетов