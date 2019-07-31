В Бурятии клещи покусали почти 3 тысячи человек

Больше всего случаев укуса зафиксировано в Кабанском районе



На территории Бурятии продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом предупреждает пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии.



Всего с начала года против клещевого энцефалита привились 52628 человек. На 29 июля в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2968 человек, в том числе 831 ребёнок, что на 21% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года. Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество зарегистрировано в Кабанском – 792 случая, в Тункинском – 181, Прибайкальском районах – 170, окрестностях Улан-Удэ – 761. Более 13% пострадавших получили укусы на собственных приусадебных участках.



В течение всего сезона активности клещей специалистами проводится учёт численности и заражённости клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (30,9% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,4%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,6%).

