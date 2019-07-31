31 Июля

30 Июля

Популярное

В Чите вынесли приговор лидеру ОПГ

В Чите вынесли приговор лидеру ОПГ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступная группировка угоняла иномарки, после чего требовала у их владельцев выкуп

Центральным районным судом города Читы закончено оглашение приговора по уголовному делу в отношении трёх активных участников организованной преступной группы и одного из её руководителей, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Приговором подведён итог кропотливой работы органов следствия и надзирающих прокуроров с 2014 года.

В Чите с 2006 по 2010 год действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на угонах и хищениях иномарок. После угона члены ОПГ требовали у владельцев машин выкуп. Если владельцы отказывались платить, преступники угрожали разобрать иномарки на запчасти или продать в другие регионы. Получив выкуп, они рассказывали о местонахождении иномарок.

На суде было доказано 70 фактов совершения угонов, краж и последующих вымогательств. Суд назначил рядовым участникам группы наказания в виде лишения свободы на срок от 9 лет до 12 лет 6 месяцев. Наиболее строгое наказание – 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима назначено организатору и руководителю группы.

- Гособвинитель оспорил приговор, не согласившись с мнением суда о непричастности подсудимых к совершению единичных преступлений. Подсудимые также обратились с жалобами на судебное решение. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
организованная преступная группировка угоны угон шантаж выкуп Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите вынесли приговор лидеру ОПГ
В Чите вынесли приговор лидеру ОПГ
Происшествия, 31.07.2019
Преступная группировка угоняла иномарки, после чего требовала у их владельцев выкуп
В Забайкалье убийце пятилетнего пасынка дали пожизненное
В Забайкалье убийце пятилетнего пасынка дали пожизненное
Происшествия, 31.07.2019
Он также избивал свою жену и ограбил три квартиры
В Бурятии огнеборцы потушили 5 пожаров
В Бурятии огнеборцы потушили 5 пожаров
Происшествия, 31.07.2019
Из них четыре произошли в районах республики
В Иркутске демонтируют разломившийся мост
В Иркутске демонтируют разломившийся мост
Происшествия, 31.07.2019
Причиной разрушения послужило размытие основания водой
В Бурятии экс-директор получил компенсацию от коммунальной компании
В Бурятии экс-директор получил компенсацию от коммунальной компании
Происшествия, 31.07.2019
За вынужденное увольнение бывший директор взыскал 146 тысяч рублей
В районном центре Бурятии подтоплено 63 двора
В районном центре Бурятии подтоплено 63 двора
Происшествия, 31.07.2019
В настоящий момент наблюдается спад уровня воды
В лесах Улан-Удэ орудуют «чёрные лесорубы»
В лесах Улан-Удэ орудуют «чёрные лесорубы»
Происшествия, 31.07.2019
Только от одной незаконной порубки ущерб составил более 2 миллионов рублей
Забайкалка похитила телефон из рук спящей женщины
Забайкалка похитила телефон из рук спящей женщины
Происшествия, 31.07.2019
Злоумышленницей оказалась 20-летняя девушка, ранее неоднократно судимая
Улан-удэнский магазин причинил известным брендам ущерб в более 67 тысяч рублей
Улан-удэнский магазин причинил известным брендам ущерб в более 67 тысяч рублей
Происшествия, 31.07.2019
В магазине продавалась контрафактная одежда с их товарными знаками
В Бурятии в ДТП пострадал 23-летний парень
В Бурятии в ДТП пострадал 23-летний парень
Происшествия, 31.07.2019
Он госпитализирован в больницу
В Иркутской области опекун украл у сирот полмиллиона рублей
В Иркутской области опекун украл у сирот полмиллиона рублей
Происшествия, 30.07.2019
Злоупотребив доверием детей, опекун похитил деньги с их расчётных счетов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^