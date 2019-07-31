В Чите вынесли приговор лидеру ОПГ

Преступная группировка угоняла иномарки, после чего требовала у их владельцев выкуп



Центральным районным судом города Читы закончено оглашение приговора по уголовному делу в отношении трёх активных участников организованной преступной группы и одного из её руководителей, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Приговором подведён итог кропотливой работы органов следствия и надзирающих прокуроров с 2014 года.



В Чите с 2006 по 2010 год действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на угонах и хищениях иномарок. После угона члены ОПГ требовали у владельцев машин выкуп. Если владельцы отказывались платить, преступники угрожали разобрать иномарки на запчасти или продать в другие регионы. Получив выкуп, они рассказывали о местонахождении иномарок.



На суде было доказано 70 фактов совершения угонов, краж и последующих вымогательств. Суд назначил рядовым участникам группы наказания в виде лишения свободы на срок от 9 лет до 12 лет 6 месяцев. Наиболее строгое наказание – 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима назначено организатору и руководителю группы.



- Гособвинитель оспорил приговор, не согласившись с мнением суда о непричастности подсудимых к совершению единичных преступлений. Подсудимые также обратились с жалобами на судебное решение. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

