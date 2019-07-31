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В Забайкалье убийце пятилетнего пасынка дали пожизненное

В Забайкалье убийце пятилетнего пасынка дали пожизненное
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он также избивал свою жену и ограбил три квартиры

В Забайкальском крае суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 44-летнего неработающего, ранее судимого жителя Балея. Он признан виновным в совершении трёх хищений чужого имущества, истязании сожительницы и убийстве малолетнего ребёнка.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в сентябре 2018 года мужчина, будучи пьяным, избил до смерти пятилетнего пасынка. Мать мальчика ушла из дома. Отчим, выпив бутылку водки, решил научить пасынка читать. Когда ребёнок отказался учиться, мужчине не менее четырёх раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка деревянной палкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребёнок от полученных травм скончался.

Когда мать мальчика вернулась домой, мужчина не дал женщине вызвать медиков и полицию. Кроме того, он истязал свою сожительницу долгое время и трижды совершил хищения чужого имущества на общую сумму 21 тысяча рублей.

- Суд назначил Паукову за совершение убийства максимально строгое наказание – пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, поскольку иное не обеспечило бы целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого, предупреждения совершения преступлений в будущем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу и может быть оспорен осуждённым и его защитником в Верховном Суде Российской Федерации.
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