В Бурятии огнеборцы потушили 5 пожаров

Из них четыре произошли в районах республики



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 5 пожаров, 4 из которых произошли в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В селе Дубинино Кабанского района загорелось брусовое зимовье. Так как ближайшая пожарная часть находится в 10 километрах, на помощь огнеборцам выехала добровольная пожарная команда села Оймур.



На момент прибытия добровольцев из-под крыши и стены зимовья шёл дым. Всего к ликвидации было привлечено 7 человек, в том числе 5 работников пожарной части, 2 единицы спецтехники и 1 единица вспомогательной техники. До приезда огнеборцев добровольный пожарный сдерживал огонь. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано.



В результате пожара огнём повреждены угол строения, наружная стена и деревянная обрешётка крыши зимовья на общей площади 35 кв. м. Предположительно постройка загорелась из-за короткого замыкания, возникшего вследствие скруток проводов электропроводки.



Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём: по этой причине произошло 4 пожара из 5. Так, в Муйском и Прибайкальском районах возникли загорания мусора.

