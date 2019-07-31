В Бурятии экс-директор получил компенсацию от коммунальной компании

За вынужденное увольнение бывший директор взыскал 146 тысяч рублей



В Кабанском районе Бурятии приставы взыскали с управляющей компании моральный вред и компенсацию за вынужденное прекращение работы в пользу её бывшего директора, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



Около двух лет мужчина на временной ставке работал директором коммунальной компании, пока его предшественник был в декретном отпуске. Но неожиданно учредитель компании созвал внеочередное собрание, на котором уволил директора до истечения срока его полномочий.



Экс-директор попробовал получить компенсацию в связи с досрочным увольнением. Но он не дождался причитающихся выплат и обратился в суд Иркутской области.



Судебные приставы в отношении управляющей компании возбудили исполнительное производство, в рамках которого задолженность была взыскана за счёт обращения взыскания на дебиторскую задолженность и кассу компании в размере 50 %.



На сегодняшний день взысканная компенсация в размере 135 645 рублей, а также моральный вред, оценённый в 11 000 рублей, перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

