За вынужденное увольнение бывший директор взыскал 146 тысяч рублей
В Кабанском районе Бурятии приставы взыскали с управляющей компании моральный вред и компенсацию за вынужденное прекращение работы в пользу её бывшего директора, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
Около двух лет мужчина на временной ставке работал директором коммунальной компании, пока его предшественник был в декретном отпуске. Но неожиданно учредитель компании созвал внеочередное собрание, на котором уволил директора до истечения срока его полномочий.
Экс-директор попробовал получить компенсацию в связи с досрочным увольнением. Но он не дождался причитающихся выплат и обратился в суд Иркутской области.
Судебные приставы в отношении управляющей компании возбудили исполнительное производство, в рамках которого задолженность была взыскана за счёт обращения взыскания на дебиторскую задолженность и кассу компании в размере 50 %.
На сегодняшний день взысканная компенсация в размере 135 645 рублей, а также моральный вред, оценённый в 11 000 рублей, перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В Бурятии экс-директор получил компенсацию от коммунальной компании
Происшествия, Фото:
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