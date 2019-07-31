Только от одной незаконной порубки ущерб составил более 2 миллионов рублей
Накануне рядом с ДНТ «Энергостроитель» в улан-удэнском микрорайоне Забайкальский обнаружена незаконная порубка 81 деревьев сосны общим объёмом 101 кубический метр.
По подсчётам городского лесничества, ущерб составил 2 миллиона 34 тысячи 190 рублей. С места порубки неизвестные скрылись на автомобиле «Тойота Камри» серого цвета. На месте порубки обнаружен автомобиль «Урал».
Все фото- и видеоматериалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту заведено уголовное дело.
Также рядом с микрорайоном Энергетик в лесном массиве Октябрьского участкового лесничества обнаружен грузовой автомобиль, вываливающий мусор. Ущерб составил 140 тысяч рублей. Материал передан в управление административного контроля для составления протокола. Грузовик с мусором сопровождал легковой автомобиль белого цвета. Об этом сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ по информации МБУ «Городское лесничество».
В лесах Улан-Удэ орудуют «чёрные лесорубы»
Происшествия, Фото:
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