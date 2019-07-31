Забайкалка похитила телефон из рук спящей женщины

Злоумышленницей оказалась 20-летняя девушка, ранее неоднократно судимая



В ночь на 30 июля с заявлением о хищении имущества в полицию обратилась жительница Балея в Забайкалье. По словам потерпевшей, накануне вечером она уснула, держа в руках сотовый телефон, а когда проснулась - обнаружила пропажу гаджета. Установлено, в дом неизвестные проникли, выставив оконное стекло.



В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили серёжку, которую предположительно обронила злоумышленница. Позже личность последней была установлена. Ею оказалась 20-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая.



Украденный телефон у подозреваемой изъят и возвращён потерпевшей. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

