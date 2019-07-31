8 жителей Забайкалья пострадали от действий аферистов



За истёкшие сутки 8 забайкальцев пострадали от действий мошенников. Жители продолжают доверять мошенникам и сообщать реквизиты банковских карт, теряя при этом денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В четырёх случаях собственникам карт позвонили якобы сотрудника банка, сообщили о попытке снятия средств и просили продиктовать номер карты и код подтверждения операции для устранения возникшей проблемы. В результате у жителей Читы, Оловяннинского и Петровск-Забайкальского районов похищено от девяти до 26 тысяч рублей.



В этот же день двум жителям Ингодинского района Читы сообщили, что по их вкладам положена компенсация. Для её получения необходимо продиктовать реквизиты карты и уточнить персональные данные, что и сделали потерпевшие. В результате у читинцев похищено пять и 14 тысяч рублей.



48-летняя жительница Черновского района Читы на сайте бесплатных объявлений «Авито» разместила информацию о продаже шубы. Ей позвонила неизвестная, сообщила, что готова приобрести товар и попросила реквизиты банковской карты, на которую можно перевести средства. Получив доступ к онлайн-банку, злоумышленники похитили 15 тысяч рублей.



58-летней жительнице Шилки на один из мессенджеров поступило сообщение якобы от сына с просьбой одолжить 15 тысяч рублей. Она написала, что столько у неё нет, однако сын настаивал на займе, чтобы срочно погасить имеющийся кредит. Женщина заняла деньги и перевела их на указанный в сообщении банковский счёт. Позже узнала, что сын с подобной просьбой не обращался.



По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых.





