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Улан-удэнский магазин причинил известным брендам ущерб в более 67 тысяч рублей

Улан-удэнский магазин причинил известным брендам ущерб в более 67 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В магазине продавалась контрафактная одежда с их товарными знаками

Следователи бурятской транспортной прокуратуры вместе с таможенниками и специалистами Роспотребнадзора пресекли продажу контрафактной одежды.

Они установили, что в одном из магазинов столицы Бурятии продавалась спортивная одежда и обувь под видом оригинальных брендов «Reebok», «Adidas», «Nike». По информации правообладателей, никаких соглашений об использовании товарных знаков с продавцом не заключалось. Также разрешения на производство, хранение и продажу продукции на территории России не выдавались.

Таким образом, эти товарные знаки использовались юридическим лицом без соответствующего разрешения правообладателя, которому причинён материальный ущерб на сумму более 67 тысяч рублей.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении директора коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении, а именно нарушении продавцом требований технических регламентов. По результатам его рассмотрения назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Также административное дело было заведено и на юридическое лицо за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Дело уже направлено в Арбитражный суд Бурятии.
контрафактная продукция Улан-Удэ
 
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