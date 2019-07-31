Улан-удэнский магазин причинил известным брендам ущерб в более 67 тысяч рублей

В магазине продавалась контрафактная одежда с их товарными знаками



Следователи бурятской транспортной прокуратуры вместе с таможенниками и специалистами Роспотребнадзора пресекли продажу контрафактной одежды.



Они установили, что в одном из магазинов столицы Бурятии продавалась спортивная одежда и обувь под видом оригинальных брендов «Reebok», «Adidas», «Nike». По информации правообладателей, никаких соглашений об использовании товарных знаков с продавцом не заключалось. Также разрешения на производство, хранение и продажу продукции на территории России не выдавались.



Таким образом, эти товарные знаки использовались юридическим лицом без соответствующего разрешения правообладателя, которому причинён материальный ущерб на сумму более 67 тысяч рублей.



- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении директора коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении, а именно нарушении продавцом требований технических регламентов. По результатам его рассмотрения назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Также административное дело было заведено и на юридическое лицо за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Дело уже направлено в Арбитражный суд Бурятии.

