Среди них есть ДТП с пострадавшими
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по республике.
Также за прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 539 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления автомобилем 9 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, и 8 человек за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года, 4 водителя за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 2830 нарушений ПДД.
За сутки в Бурятии зарегистрировано 22 серьёзные аварии
Происшествия, Фото:
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