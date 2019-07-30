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В Иркутской области опекун украл у сирот полмиллиона рублей

В Иркутской области опекун украл у сирот полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Злоупотребив доверием детей, опекун похитил деньги с их расчётных счетов

Прокуратура Боханского района в ходе проверки выявила нарушение прав детей-сирот в то время, пока они находились под опекой. 

Установлено, что у заявителей, один из которых является инвалидом, были похищены 500 тысяч рублей. Эти деньги годами накапливались на расчётных счетах, открытых на их имена, за счёт мер социального обеспечения. Правоохранительные органы выяснили, что кражу совершил законный представитель детей.

- По результатам рассмотрения дела следственный отдел возбудил два уголовных дела по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Опекун возместил ущерб в полном объёме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
кража дети-сироты
 
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