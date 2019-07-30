Иркутянин перевёл мошенникам почти два миллиона рублей

Пенсионер надеялся заработать на криптовалюте



Накануне в полицию Иркутска обратился 64-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные обманным путём похитили у него более 1 800 000 рублей.



Пенсионер нашёл в интернете сайт – платформу по продаже биткоинов. Мужчина зарегистрировался и получил доступ к личному счёту, после чего начал переводить деньги за покупки. В этот же день пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из финансовых центров. Аферист сообщил, что помогает в поиске владельцев биткоинов и по возникающим вопросам просил обращаться к нему.



Когда у пожилого мужчины не получилось снять деньги со счёта, он призвал к помощи «специалиста», который посоветовал установить специальную программу. Он выполнил все условия и с его банковской карты списались деньги. Телефон злоумышленника стал недоступен.



В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении пенсионера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

