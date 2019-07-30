Пенсионер надеялся заработать на криптовалюте
Накануне в полицию Иркутска обратился 64-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные обманным путём похитили у него более 1 800 000 рублей.
Пенсионер нашёл в интернете сайт – платформу по продаже биткоинов. Мужчина зарегистрировался и получил доступ к личному счёту, после чего начал переводить деньги за покупки. В этот же день пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из финансовых центров. Аферист сообщил, что помогает в поиске владельцев биткоинов и по возникающим вопросам просил обращаться к нему.
Когда у пожилого мужчины не получилось снять деньги со счёта, он призвал к помощи «специалиста», который посоветовал установить специальную программу. Он выполнил все условия и с его банковской карты списались деньги. Телефон злоумышленника стал недоступен.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении пенсионера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянин перевёл мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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