В Иркутске «накрыли» казино

Его посещали преимущественно бизнесмены и иностранцы



В Иркутске следственное управление предъявило обвинение 10 иркутянам, организовавшим подпольное казино. Правоохранительные органы задержали злоумышленников – 8 крупье и 2 администратора, которые организовали казино в одном из административных зданий города.



Для конспирации они огородили здание высоким забором и установили на территории несколько камер наружного наблюдения. Помимо этого, в игровой зал допускался ограниченный круг лиц, преимущественно состоящий из иностранных граждан и предпринимателей.



В ходе обыска изъято шесть столов для игры в покер, стол для «рулетки», фишки, карточные колоды, компьютерная техника и документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

