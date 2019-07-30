Его посещали преимущественно бизнесмены и иностранцы
В Иркутске следственное управление предъявило обвинение 10 иркутянам, организовавшим подпольное казино. Правоохранительные органы задержали злоумышленников – 8 крупье и 2 администратора, которые организовали казино в одном из административных зданий города.
Для конспирации они огородили здание высоким забором и установили на территории несколько камер наружного наблюдения. Помимо этого, в игровой зал допускался ограниченный круг лиц, преимущественно состоящий из иностранных граждан и предпринимателей.
В ходе обыска изъято шесть столов для игры в покер, стол для «рулетки», фишки, карточные колоды, компьютерная техника и документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске «накрыли» казино
Происшествия, Фото:
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