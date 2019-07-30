В Бурятии изъято более 43 килограммов конопли

Подведены итоги двух этапов оперативно-профилактической операции «Мак»



В Бурятии прошла межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак», направленная на выявление и уничтожение дикорастущей конопли, а также на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.



По результатам двух этапов операции сотрудники полиции обследовали более 1 миллиона 136 тысяч гектаров земель, на которых выявлено 264 очага произрастания конопли общей площадью 1370 гектаров.



В рамках операции стражи порядка выявили 76 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. Подавляющая часть из них связана с приобретением и хранением наркотиков. Также зарегистрировано четыре факта культивирования конопли, один факт сбыта запрещённых веществ и один факт организации наркопритона.



Из незаконного оборота правоохранительные органы изъяли более 43 килограммов каннабиса. В том числе, 15 килограммов – у злоумышленника из Забайкальского края. Мужчина приехал в Мухоршибирский район за собранной ранее коноплёй, однако на обратном пути автомобиль остановили сотрудники полиции. В багажнике транспортного средства и были обнаружены три мешка с марихуаной.



Рабочие группы составили 356 комиссионных актов, вынесли 259 предписаний в адрес собственников земельных участков о необходимости принятия мер по уничтожению конопли. Сейчас уничтожено 142 очага конопли общей площадью 446 гектаров.



Также установлено неисполнение вынесенных предписаний, поэтому полицейские составили 12 протоколов об административном правонарушении, 11 – в отношении физических лиц, 1 – в отношении главы одного из сельских поселений Баргузинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

