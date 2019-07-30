В Бурятии незаконно выплатили более миллиона рублей

Уголовные дела закрывают, потому что мошенники раскаиваются



За первое полугодие 2019 года дознаватели ОВД республики возбудили 20 уголовных дел по фактам мошенничеств в сфере получения выплат. Государству в лице социальных учреждений и ведомств причинён ущерб на сумму 1 135 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Подавляющее большинство подобных дел связаны с получением социальных выплат военными пенсионерами на несовершеннолетних детей. Будучи официально трудоустроенными, они не уведомляют об этом органы и продолжают получать выплаты. Сумма ущерба в каждом случае варьируется от 20 до 150 тысяч рублей. В настоящее время в счёт государства возвращено около 910 тысяч рублей.



При этом такие уголовные дела прекращаются по нереабилитирующим обстоятельствам. Мошенники раскаиваются и содействуют расследованию. Так, в полиции возбуждено уголовное дело в отношении военного пенсионера, которая получала ведомственную пенсию и социальную выплату на несовершеннолетнего сына. На момент получения выплат она нигде не работала, а когда официально устроилась на работу, не оповестила органы и продолжала получать выплаты. Ей незаконно выплачено более 25 тысяч рублей.



Военная прокуратура направила материалы в УМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Пенсионерка признала свою вину и возместила ущерб. Уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием, сообщили в пресс-службе.

