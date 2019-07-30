Затем у них украли спальные мешки, сумку с косметикой и одежду
В Бурятии накануне ночью в отделение полиции поступило сообщение о хищении имущества у молодых людей, отдыхающих на берегу Байкала, неподалеку от села Энхалук. Неизвестные силой отобрали у них музыкальную колонку. Затем, когда молодые люди побежали за помощью, стащили из палатки два спальных мешка, сумку с косметикой, одежду.
Сотрудники ППС по горячим следам задержали злоумышленников – троих улан-удэнцев в возрасте 17, 19 и 20 лет, отдыхающих по соседству. Музыкальную колонку нашли в их автомобиле, остальные украденные вещи были спрятаны в палатке.
Материалы переданы в СУ СКР по Республике Бурятия для возбуждения уголовных дел и дальнейшего расследования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.
«Байкал-Daily» ранее сообщал, что в минувшие выходные у отдыхающих на Байкале украли пять телефонов, деньги и часы.
На Байкале у отдыхающих отобрали музыкальную колонку
Происшествия, Фото:
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