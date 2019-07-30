Забайкалка из мести украла деньги у работодателя

Таким образом она хотела компенсировать своё увольнение



В Забайкальском крае в полицию обратилась владелица одного из продуктовых магазинов Борзи и сообщила о хищении денежных средств.



Как выяснилось, неизвестный украл 31 тысячу рублей из сумки, которая лежала в подсобке магазина. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя работница магазина, которую накануне уволили.



Уволенная девушка пришла в магазин, чтобы забрать свои вещи. Увидев сумку, она решила отомстить за увольнение и украла деньги, которые затем потратила на собственные нужды.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лишения свободы. Следует отметить, ранее девушка не нарушала закон, – сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

