Таким образом она хотела компенсировать своё увольнение
В Забайкальском крае в полицию обратилась владелица одного из продуктовых магазинов Борзи и сообщила о хищении денежных средств.
Как выяснилось, неизвестный украл 31 тысячу рублей из сумки, которая лежала в подсобке магазина. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя работница магазина, которую накануне уволили.
Уволенная девушка пришла в магазин, чтобы забрать свои вещи. Увидев сумку, она решила отомстить за увольнение и украла деньги, которые затем потратила на собственные нужды.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лишения свободы. Следует отметить, ранее девушка не нарушала закон, – сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка из мести украла деньги у работодателя
Происшествия, Фото:
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