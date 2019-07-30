В Забайкалье пьяный полицейский выстрелил в человека

Он получил за это условный срок



В Забайкальском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя линейного отделения полиции на станции Чернышевск, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.



Как выяснилось, начальник линейного отделения полиции в ноябре 2018 года дал незаконное указание подчиненному выдать ему закреплённый за ним пистолет-пулемёт. Начальник не имел права постоянного ношения оружия во внеслужебное время.



Находясь пьяным в карьере, расположенном вблизи Чернышевска, он выстрелил человеку в плечо. Вину стрелок не признал и пытался избежать уголовной ответственности.



- Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком 2 года, – сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

