Он получил за это условный срок
В Забайкальском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя линейного отделения полиции на станции Чернышевск, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
Как выяснилось, начальник линейного отделения полиции в ноябре 2018 года дал незаконное указание подчиненному выдать ему закреплённый за ним пистолет-пулемёт. Начальник не имел права постоянного ношения оружия во внеслужебное время.
Находясь пьяным в карьере, расположенном вблизи Чернышевска, он выстрелил человеку в плечо. Вину стрелок не признал и пытался избежать уголовной ответственности.
- Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком 2 года, – сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье пьяный полицейский выстрелил в человека
Происшествия, Фото:
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