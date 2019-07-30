В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору

29 июля в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии пьяный мотоциклист «Урала», следуя со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Партизанской, не справился с рулевым управлением и наехал на электроопору.

- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.