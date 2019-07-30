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В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору

В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору
Происшествия,  Фото:УГИБДД МВД по Бурятии
Он получил травмы различной степени тяжести

29 июля в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии пьяный мотоциклист «Урала», следуя со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Партизанской, не справился с рулевым управлением и наехал на электроопору. 

- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, – сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Известно, что 26-летний водитель не имел права управления мототранспортом.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. Как сообщал «Байкал-Daily», в Еравнинском районе после столкновения с «Тойотой Вистой» водитель мотоцикла скончался от полученных травм.

29 июля на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 420 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 6 – за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года, 4 человека – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1840 нарушений ПДД.
ДТП пьяная езда мотоциклисты Баргузинский район Бурятия
 
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