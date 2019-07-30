Девочку с травмами госпитализировали в медучреждение
Днём 29 июля в Улан-Удэ 31-летняя водительница автомобиля «Ниссан Марч», следуя по дворовой территории в районе дома № 18 ул. Норильская, совершила наезд на ребёнка 2009 года рождения.
- В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, – сообщается в оперативной сводке УГИБДД МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ автоледи наехала на 10-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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