В Забайкалье бизнесмен и слесарь спасли из огня 6 человек

За подвиг они будут представлены к ведомственным наградам МЧС

История спасения произошла в Приаргунском районе Забайкальского края. Предприниматель Алексей Притчин и слесарь котельной Приаргунской ТЭЦ Владимир Тихомиров оказались в нужное время в нужном месте и буквально вытащили из огня пятерых детей и женщину.



23 июня в 15 часов 55 минут пожарным поступило сообщение о загоревшемся деревянном многоквартирном двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из подъезда идёт дым, огонь распространяется в квартиры и на второй этаж. В заполненное дымом здание на поиск и спасение людей было направлено звено газодымозащитной службы. Огнеборцы не обнаружили в помещениях жильцов и приступили к тушению пожара. На ликвидацию им потребовалось около 50 минут. В результате пожара огнём повреждены три квартиры и подъезд на общей площади 80 квадратных метров. В борьбе с огнём были задействованы 2 автоцистерны и 8 человек личного состава.



После окончания тушения, началось расследование, осмотр места происшествия и опроса пострадавших. Дознаватель выяснил, что на момент пожара квартире на втором этаже дома находились несовершеннолетние дети 2012 и 2015 годов рождения. Их мать ушла в магазин. Детей из огня спас сосед – местный предприниматель Алексей Притчин, который находился в доме, расположенном через дорогу. Он услышал крики «Пожар» и вышел на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. Там он увидел, что горит двухэтажный дом, а в окнах квартиры на втором этаже находятся малолетние дети. К этому времени помещение уже начало заполнятся дымом. Алексей не растерялся, он сразу же выгнал из ограды свою машину «Газель» – автофургон и подогнал её вплотную к дому под окна квартиры, где были дети. Затем мужчина залез на крышу автомобиля, разбил окно кирпичом и вытащил двоих детей. Они не пострадали.



В это же время слесарь котельной Приаргунской ТЭЦ ПАО ТГК-14 Владимир Тихомиров находился поблизости в гараже своего дома. Он также услышал крики: «Пожар». Владимир схватил автомобильный огнетушитель и побежал к дому. Там он увидел, что подъезд полностью охвачен огнём. Войти в него и выйти из него, было невозможно. В окнах квартиры на первом этаже он увидел женщину с детьми, в помещении был дым и виднелись языки пламени. Владимир Тихомиров подбежал к окну и через открытую форточку вытащил троих детей. Женщина не могла эвакуироваться через форточку, тогда мужчина разбил огнетушителем стекло окна и помог ей выбраться. Женщина и дети не пострадали. Владимир получил травму руки в результате пореза осколками разбитого стекла.



- Жители дома, в котором произошёл пожар, написали главе городского поселения «Приаргунское» ходатайство с просьбой поощрить Алексея Притчина и Владимира Тихомирова за оказание помощи и спасение их жизней. Администрация городского поселения «Приаргунское», в свою очередь, направила представление на награждение мужчин за спасение погибавших на пожаре в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.



Таким образом, Алексей Притчин и Владимир Тихомиров будут представлены к награждению ведомственными наградами МЧС.

