29 Июля

28 Июля

Популярное

В селе Бурятии добровольцы помогли спасти жилой дом

В селе Бурятии добровольцы помогли спасти жилой дом
Происшествия, 
Они сдерживали пламя, пока к месту возгорания не прибыли пожарные

Вчера, 28 июля, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения в селе Оймур Кабанского района. Пожарный расчёт ближайшей пожарной части выехал через минуту после сообщения, но ввиду достаточного удаления от места пожара – 22 километра – огнеборцы не могли приехать быстро.

В это же время информацию о возгорании получила добровольная пожарная команда села и в составе водителя и добровольного пожарного выехала на пожар.

На момент её прибытия горели сеновал и расположенный рядом пиломатериал. Существовала угроза перехода огня на жилой дом.

- До приезда пожарных доброволец Дмитрий Сергеев сдерживал пламя, стоя на защите дома. После прибытия пожарного расчёта совместными усилиями возгорание было ликвидировано в считанные минуты. В результате пожара сгорели сеновал на площади 60 кв. м, а также пиломатериал на площади 6 кв. м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Благодаря действиям добровольной пожарной команды удалось спасти жилой дом. Предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнём.

- На защите населённых пунктов от огня в районах Бурятии стоят пожарные Государственной противопожарной службы республики. Однако ввиду удалённости пожарных частей от некоторых поселений опасность возникшего загорания в этих сёлах возрастает в разы. Специально для защиты таких поселений существуют добровольные пожарные команды, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В посёлке Аршан в Бурятии туристы оказались отрезаны от тропы
В посёлке Аршан в Бурятии туристы оказались отрезаны от тропы
Происшествия, 29.07.2019
Произошло это из-за разлива реки и обрушения переправы
В селе Бурятии добровольцы помогли спасти жилой дом
В селе Бурятии добровольцы помогли спасти жилой дом
Происшествия, 29.07.2019
Они сдерживали пламя, пока к месту возгорания не прибыли пожарные  
В Бурятии купавшегося в Селенге мужчину унесло течением
В Бурятии купавшегося в Селенге мужчину унесло течением
Происшествия, 29.07.2019
Мужчина был обнаружен на островке, находящемся посередине реки
Житель Бурятии убил соседа-фермера
Житель Бурятии убил соседа-фермера
Происшествия, 29.07.2019
Лошади соседа вытаптывали посевы стрелка
В Забайкалье у женщины украли пакет с кошельком
В Забайкалье у женщины украли пакет с кошельком
Происшествия, 29.07.2019
Женщина снимала во дворе дома бельё и ненадолго оставила пакет в подъезде
В Иркутской области работница кафе нашла пропавшего мальчика
В Иркутской области работница кафе нашла пропавшего мальчика
Происшествия, 29.07.2019
Подросток уехал кататься на велосипеде, но домой не вернулся
Забайкалец хранил дома 10 килограммов марихуаны
Забайкалец хранил дома 10 килограммов марихуаны
Происшествия, 29.07.2019
Он объяснил, что заготовил марихуану для личного потребления
В Улан-Удэ пассажирка гонялась за похитителем цепочек
В Улан-Удэ пассажирка гонялась за похитителем цепочек
Происшествия, 29.07.2019
Он уже отбывал наказание за серию таких же преступлений
Улан-удэнец напал на продуктовый магазин с вилкой
Улан-удэнец напал на продуктовый магазин с вилкой
Происшествия, 29.07.2019
Он хотел купить алкоголь по несуществующей акции
Улан-удэнец украл у мужа своей работодательницы 120 тысяч
Улан-удэнец украл у мужа своей работодательницы 120 тысяч
Происшествия, 29.07.2019
На эти деньги он отправился отдыхать на Байкал, но был задержан за пьяную езду
В Иркутской области росгвардеец нашёл потерявшуюся девочку
В Иркутской области росгвардеец нашёл потерявшуюся девочку
Происшествия, 29.07.2019
Трёхлетняя малышка заигралась и не заметила, как оказалась одна в незнакомом месте
Гроза послужила причиной 6 лесных пожаров в Бурятии
Гроза послужила причиной 6 лесных пожаров в Бурятии
Происшествия, 29.07.2019
За сутки удалось локализовать лишь один из них
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 29.07.2019
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
4 человека пострадало в ДТП в Бурятии
4 человека пострадало в ДТП в Бурятии
Происшествия, 29.07.2019
Аварии произошли накануне в разных районах республики, Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^