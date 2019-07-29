В селе Бурятии добровольцы помогли спасти жилой дом

Они сдерживали пламя, пока к месту возгорания не прибыли пожарные



Вчера, 28 июля, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения в селе Оймур Кабанского района. Пожарный расчёт ближайшей пожарной части выехал через минуту после сообщения, но ввиду достаточного удаления от места пожара – 22 километра – огнеборцы не могли приехать быстро.



В это же время информацию о возгорании получила добровольная пожарная команда села и в составе водителя и добровольного пожарного выехала на пожар.



На момент её прибытия горели сеновал и расположенный рядом пиломатериал. Существовала угроза перехода огня на жилой дом.



- До приезда пожарных доброволец Дмитрий Сергеев сдерживал пламя, стоя на защите дома. После прибытия пожарного расчёта совместными усилиями возгорание было ликвидировано в считанные минуты. В результате пожара сгорели сеновал на площади 60 кв. м, а также пиломатериал на площади 6 кв. м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Благодаря действиям добровольной пожарной команды удалось спасти жилой дом. Предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнём.



- На защите населённых пунктов от огня в районах Бурятии стоят пожарные Государственной противопожарной службы республики. Однако ввиду удалённости пожарных частей от некоторых поселений опасность возникшего загорания в этих сёлах возрастает в разы. Специально для защиты таких поселений существуют добровольные пожарные команды, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



