У отдыхающих на Байкале украли телефоны, часы и деньги



27 июля в полицию Прибайкальского района обратилась компания отдыхающих с сообщением о краже вещей. Установлено, что в период с пяти до восьми утра неизвестные проникли в четыре гостевых дома на территории турбазы в селе Горячинск. Злоумышленники украли пять сотовых телефонов, наручные часы и деньги. Общий ущерб составил 182000 рублей.



Злоумышленники проникли в дома легко – двери были не заперты.



По горячим следам были задержаны двое жителей Закаменского и Заиграевского районов 19 и 20 лет, один из которых уже был судим за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков. Молодые люди были задержаны в маршрутке, они планировали добраться до Улан-Удэ, чтобы продать украденные вещи.



- Возбуждено уголовное дело, похищенное имущество возвращено владельцам. Кроме того, с ними проведена профилактическая беседа о мерах безопасности и сохранности имущества на отдыхе, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.



